Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Добрый день всем:) Увидел помогающий портал на тему здоровья на побережьи Абхазии. Портал называется Портал Абхазии.Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дрономПрирода » Заповедники АбхазииАпрель в Абхазии уже радует высокими температурами днем до плюс двадцати градусов. Ветра и штормы уже редкое явление, по сравнению с зимними месяцами. Поэтому погода благоприятствует прогулкам на...