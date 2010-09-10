апрель, Абхазия, градус, температура, Абхазии, Абхазия апреле, ветер

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

апрель, Абхазия, градус, температура, Абхазии, Абхазия апреле, ветер

Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Добрый день всем:) Увидел помогающий портал на тему здоровья на побережьи Абхазии. Портал называется Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

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Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Природа » Заповедники Абхазии
Апрель в Абхазии уже радует высокими температурами днем до плюс двадцати градусов. Ветра и штормы уже редкое явление, по сравнению с зимними месяцами. Поэтому погода благоприятствует прогулкам на...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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