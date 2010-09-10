Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный

Сообщение abkhaziaor » 12 минут назад

Здравствуйте ребята. Нашла полезный портал по теме лечения на курортах Абхазии. Сайт получил имя Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Образование в Абхазии

Погода и климат » Климат в Пицунде
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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
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