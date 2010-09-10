Отель Самшитовая роща
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Отель Самшитовая роща
Добрый день друзья. Нашел полезный портал по теме туризма на побережьи Абхазских гор. Сайт называют Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семидесяти, точно не известно. Но даже если взять его минимальную высоту, и тол...
Видео: Абхазия под водой
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Видео из Абхазии: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха...
http://abkhazia-sait.ru/priroda/
Гегский водопад, расположенный на территории Абхазии , по праву считается чудом природы. Высота его от 55 метров до семидесяти, точно не известно. Но даже если взять его минимальную высоту, и тол...
Видео: Абхазия под водой
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Видео из Абхазии: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/375-obzor-krepostej-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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