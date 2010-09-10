Сообщение abkhaziaor » 4 минуты назад

Добрый день друзья. Нашел полезный портал по теме туризма на побережьи Абхазских гор. Сайт называют Портал Абхазии.Видео: Абхазия под водойЕсли Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...Видео из Абхазии: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха...