Погода и климат » Климат в Пицунде

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Погода и климат » Климат в Пицунде

Сообщение abkhaziaor » Вчера, 23:15

Здравствуйте дорогие! Увидел отличный справочник на тему поездок на курортах Абхазии. Портал называют Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment

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Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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