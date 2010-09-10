Образование в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Образование в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » Вчера, 23:23

Добрый день ребята! Нашла полезный справочник по тематике здоровья на курортах Абхазии. Сайт называется Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/367- ... -rica.html

озеро, голубой, пещера, река, Абхазии, Бзыбь

Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Обзор курорта Цандрипш
воздух, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, Афон, Афон Абхазия, Афон Абхазия воздуха, воздуха съемка
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 3 гостя