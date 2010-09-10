Образование в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Образование в Абхазии
Добрый день ребята! Нашла полезный справочник по тематике здоровья на курортах Абхазии. Сайт называется Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/367- ... -rica.html
озеро, голубой, пещера, река, Абхазии, Бзыбь
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Обзор курорта Цандрипш
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http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/367- ... -rica.html
озеро, голубой, пещера, река, Абхазии, Бзыбь
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Обзор курорта Цандрипш
воздух, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, Афон, Афон Абхазия, Афон Абхазия воздуха, воздуха съемка
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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