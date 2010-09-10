скал, белый, пляж, Абхазии, Белые скалы, Абхазии Белые

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

скал, белый, пляж, Абхазии, Белые скалы, Абхазии Белые

Сообщение abkhaziaor » Вчера, 23:32

Привет дорогие:) Нашла отличный справочник на тему отпуска на курортах Абхазских гор! Портал называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html

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Устье Юпшары
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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