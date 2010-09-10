скал, белый, пляж, Абхазии, Белые скалы, Абхазии Белые
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
скал, белый, пляж, Абхазии, Белые скалы, Абхазии Белые
Привет дорогие:) Нашла отличный справочник на тему отпуска на курортах Абхазских гор! Портал называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
В 1917 году Сухумский округ вошел в состав Российской империи и находился под управлением комиссариата Закавказья. В этот период через территорию округа было проложено шоссе Новороссийск-Бутуми....
Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярных курортов Абхазии. Это не с проста, ведь здесь установился уникальный микр...
Устье Юпшары
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
В 1917 году Сухумский округ вошел в состав Российской империи и находился под управлением комиссариата Закавказья. В этот период через территорию округа было проложено шоссе Новороссийск-Бутуми....
Обзор находящегося в районе Гагры курорта Пицунда. Прогулка по пляжам и сосновая роща. Пицунда - один из самых популярных курортов Абхазии. Это не с проста, ведь здесь установился уникальный микр...
Устье Юпшары
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 3 гостя