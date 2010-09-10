Абхазия, весна, Абхазия весной, градус, начинать, 2014, 2014 года

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазия, весна, Абхазия весной, градус, начинать, 2014, 2014 года

Сообщение abkhaziaor » Вчера, 23:38

Здравствуйте всем. Нашел отличный портал на тему поездок на курортах Абхазских гор! Сайт называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/370- ... helju.html

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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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