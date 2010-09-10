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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Привет ребята. Нашла полезный справочник на тему поездок на курортах Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/463-video ... azh-i.html
Пансионат Мюссера
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http://abkhazia-sait.ru/video/463-video ... azh-i.html
Пансионат Мюссера
Абхазии, экономика, республика, год, 2015, Видео, Видео Абхазии, развитие
воздух, Гагра, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, Гагра Абхазия, Гагра Абхазия Съемка
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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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