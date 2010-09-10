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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии

Сообщение abkhaziaor » Вчера, 23:44

Привет ребята. Нашла полезный справочник на тему поездок на курортах Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/463-video ... azh-i.html

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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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