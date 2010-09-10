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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
съемка, Абхазии, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном
Привет ребята. Увидел лечебный справочник на тему отдыха на курортах Абхазии. Сайт называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/video/463-video ... azh-i.html
Обзор курорта Новый Афон
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Связь и интернет в Абхазии
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http://abkhazia-sait.ru/video/463-video ... azh-i.html
Обзор курорта Новый Афон
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Связь и интернет в Абхазии
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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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