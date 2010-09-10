Сообщение abkhaziaor » 47 минут назад

Здравствуйте всем. Нашел лечебный портал по тематике поездок в Абхазских гор. Сайт называют Abkhazia-sait.Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулкаПрогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...Война в Абхазии