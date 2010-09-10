Курортный город Гагры пользуется наибольшей популярностью среди российских туристов. Это обусловлено близостью к границе
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Курортный город Гагры пользуется наибольшей популярностью среди российских туристов. Это обусловлено близостью к границе
Здравствуйте всем. Нашел лечебный портал по тематике поездок в Абхазских гор. Сайт называют Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/366- ... dopad.html
Обзор поездки на дачу Сталина в Холодной речке
Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Война в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/366- ... dopad.html
Обзор поездки на дачу Сталина в Холодной речке
Абхазии, развлечение, Видео, Видео Абхазии, Абхазия, водный, прогулка
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Война в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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