Валюта и деньги в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Валюта и деньги в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 42 минуты назад

Здравствуйте друзья:) Нашла лечебный справочник на тему отдыха на курортах Абхазии! Сайт называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment

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Устье Юпшары
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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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