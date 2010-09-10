Валюта и деньги в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Валюта и деньги в Абхазии
Здравствуйте друзья:) Нашла лечебный справочник на тему отдыха на курортах Абхазии! Сайт называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment
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Устье Юпшары
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http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Устье Юпшары
Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный
пляж, Сухуми, Абхазии, город, Абхазия, столица, Сухум, центральный
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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