Море в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Море в Абхазии
Здравствуйте всем. Нашла помогающий сайт по теме лечения на побережьи Абхазии! Сайт называют Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... prele.html
Обзор курорта Новый Афон
Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
Обзор курорта Гагра
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http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... prele.html
Обзор курорта Новый Афон
Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
Обзор курорта Гагра
пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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