Море в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Море в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 35 минут назад

Здравствуйте всем. Нашла помогающий сайт по теме лечения на побережьи Абхазии! Сайт называют Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat ... prele.html

Обзор курорта Новый Афон

Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
Обзор курорта Гагра
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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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