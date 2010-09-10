город, Гудаута, который, курорт, описание, турист

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

город, Гудаута, который, курорт, описание, турист

Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Здравствуйте ребята:) Нашла отличный портал по тематике здоровья на побережьи Абхазских гор. Портал называют Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obzor-kurortov/ ... ripsh.html

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http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
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