Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Здравствуйте ребята:) Нашла отличный портал по тематике здоровья на побережьи Абхазских гор. Портал называют Abkhazia-sait.Очамчира, курорт, город, Абхазии, достопримечательность, другой, курорта ОчамчираАфон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиницаЕсли Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...