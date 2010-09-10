город, Гудаута, который, курорт, описание, турист
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
город, Гудаута, который, курорт, описание, турист
Здравствуйте ребята:) Нашла отличный портал по тематике здоровья на побережьи Абхазских гор. Портал называют Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obzor-kurortov/ ... ripsh.html
Море в Сухуми
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Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
http://abkhazia-sait.ru/obzor-kurortov/ ... ripsh.html
Море в Сухуми
Очамчира, курорт, город, Абхазии, достопримечательность, другой, курорта Очамчира
Афон, курорт, новый, Новый Афон, Афона, время, гостиница
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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