Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Добрый день всем! Нашел помогающий справочник по теме пляжного отдыха в Абхазских гор! Портал получил название Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
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Образование в Абхазии
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Абхазии, Абхазия, солнце, Видео, Видео Абхазии, высокий, градус, лучше
Образование в Абхазии
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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