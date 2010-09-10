Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
Добрый день всем:) Нашла полезный портал на тему отпуска на побережьи Абхазии. Портал называют Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
Сельское население Абхазии не велико. Главным образом, потому что основной доход жителей республики это торговля фруктами и сдача в аренду жилья для отдыхающих. Но те села, которые сохранились, и...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Видео: Гагра, Абхазия. Съемка дроном, вид с воздуха
Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...
Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...
Сельское население Абхазии не велико. Главным образом, потому что основной доход жителей республики это торговля фруктами и сдача в аренду жилья для отдыхающих. Но те села, которые сохранились, и...
http://abkhazia-sait.ru/more/428-more-v-gagre.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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