Сообщение abkhaziaor » 4 минуты назад

Добрый день всем:) Нашла полезный портал на тему отпуска на побережьи Абхазии. Портал называют Abkhazia-sait.Пицунда маленький город - курорт, расположенный на черноморском берегу в 20 км от города Гагра . Пицунда славится своими пансионатами , которые предлагают посетителям не только отдых , но и оздор...Видео из Абхазии: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Воздушная съемка курортного города Пицунда в Абхазии. Пляж, пансионаты, кавказские горы, Черное море и сосновая р...Сельское население Абхазии не велико. Главным образом, потому что основной доход жителей республики это торговля фруктами и сдача в аренду жилья для отдыхающих. Но те села, которые сохранились, и...