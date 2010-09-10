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Добрый день ребята. Нашла помогающий сайт на тему путешествий в Абхазии. Сайт получил имя Портал Абхазии.Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...Устье ЮпшарыВалюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...