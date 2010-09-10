Война в Абхазии
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Война в Абхазии
Добрый день ребята. Нашла помогающий сайт на тему путешествий в Абхазии. Сайт получил имя Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...
Устье Юпшары
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...
Устье Юпшары
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat/386-abhazija-zimoj.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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