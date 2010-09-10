Война в Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Война в Абхазии

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 03:09

Добрый день ребята. Нашла помогающий сайт на тему путешествий в Абхазии. Сайт получил имя Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

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http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat/386-abhazija-zimoj.html
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