Все побережье Абхазии занято городами - курортами и маленькими поселками, в которых также есть пансионаты и дома отдыха
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Все побережье Абхазии занято городами - курортами и маленькими поселками, в которых также есть пансионаты и дома отдыха
Добрый день дорогие! Увидел помогающий портал на тему лечения на побережьи Абхазии! Сайт называется Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html
Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор
Мархяулский минеральный источник
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html
Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор
Мархяулский минеральный источник
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 0 гостей