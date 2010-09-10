Все побережье Абхазии занято городами - курортами и маленькими поселками, в которых также есть пансионаты и дома отдыха

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Все побережье Абхазии занято городами - курортами и маленькими поселками, в которых также есть пансионаты и дома отдыха

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 03:09

Добрый день дорогие! Увидел помогающий портал на тему лечения на побережьи Абхазии! Сайт называется Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/369- ... echke.html

Сайт, посвященный Абхазии. Обзор курортов Гагра, Сухум, Пицунда, Новый Афон. Летний отдых на море, цены, видео, пансионаты и частный сектор

Мархяулский минеральный источник
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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