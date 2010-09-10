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Привет дорогие:) Нашел лечебный портал на тему туризма на курортах Абхазии! Портал называется Abkhazia-sait!Видео: Белые скалы, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дрономПрирода » Заповедники АбхазииНа территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Россию за 15 рублей, на местные номера 5,60 рублей. А-мобайл 9 рублей в Росс...