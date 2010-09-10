Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, Абхазия, место, отдых, отдыхать, стоимость, 2014

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 03:21

Привет дорогие:) Нашел лечебный портал на тему туризма на курортах Абхазии! Портал называется Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/453-video ... zduha.html

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Природа » Заповедники Абхазии
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Россию за 15 рублей, на местные номера 5,60 рублей. А-мобайл 9 рублей в Росс...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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