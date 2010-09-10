дача, Сталина, речка, холодная, Абхазии, дом, можно

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

дача, Сталина, речка, холодная, Абхазии, дом, можно

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 03:32

Здравствуйте друзья! Нашел помогающий портал по тематике здоровья в Абхазских гор. Портал называют Портал Абхазии!

Изображение
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Видео: Абхазия под водой
Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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