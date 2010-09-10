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Здравствуйте друзья! Нашел помогающий портал по тематике здоровья в Абхазских гор. Портал называют Портал Абхазии!воздух, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, Афон, Афон Абхазия, Афон Абхазия воздуха, воздуха съемкаВидео: Абхазия под водойАбхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...