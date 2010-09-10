мор, Гагре, Абхазии, Видео, Видео Абхазии, Черное море
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
мор, Гагре, Абхазии, Видео, Видео Абхазии, Черное море
Привет всем. Нашел отличный справочник на тему лечения на побережьи Абхазии. Портал получил название Сайт Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/video/459-video ... rorta.html
Обзор курорта Новый Афон
Видео: Абхазия под водой
Цандрипш поселок городского типа расположенный в Абхазии , недалеко от границы с Россией. Добраться сюда не составит труда, так как через поселок проходят транзитом множество маршрутных автобусов...
Обзор поездки на Гегский водопад
http://abkhazia-sait.ru/video/459-video ... rorta.html
Обзор курорта Новый Афон
Видео: Абхазия под водой
Цандрипш поселок городского типа расположенный в Абхазии , недалеко от границы с Россией. Добраться сюда не составит труда, так как через поселок проходят транзитом множество маршрутных автобусов...
Обзор поездки на Гегский водопад
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat/386-abhazija-zimoj.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 0 гостей