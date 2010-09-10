мор, Гагре, Абхазии, Видео, Видео Абхазии, Черное море

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

мор, Гагре, Абхазии, Видео, Видео Абхазии, Черное море

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 03:37

Привет всем. Нашел отличный справочник на тему лечения на побережьи Абхазии. Портал получил название Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/459-video ... rorta.html

Обзор курорта Новый Афон

Видео: Абхазия под водой
Цандрипш поселок городского типа расположенный в Абхазии , недалеко от границы с Россией. Добраться сюда не составит труда, так как через поселок проходят транзитом множество маршрутных автобусов...
Обзор поездки на Гегский водопад
http://abkhazia-sait.ru/pogoda-i-klimat/386-abhazija-zimoj.html
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