На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р

Сообщение abkhaziaor » 51 минуту назад

Добрый день дорогие:) Нашел полезный сайт на тему туризма на побережьи Абхазских гор! Портал называют Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment

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Российская военная база в Абхазии
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Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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