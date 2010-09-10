На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Р
Добрый день дорогие:) Нашел полезный сайт на тему туризма на побережьи Абхазских гор! Портал называют Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Российская военная база в Абхазии
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
Видео: Абхазия, Пицунда. Вид с воздуха, съемка дроном
Российская военная база в Абхазии
российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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