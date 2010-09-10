рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат

Сообщение abkhaziaor » 38 минут назад

Привет ребята. Увидел лечебный справочник по теме отпуска в Абхазских гор. Портал получил название Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Общая информация » Сайт Абхазии - Отдых на море и в горах, обзоры и отзывы, цены, пансионаты.

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http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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