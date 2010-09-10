Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор
Здравствуйте дорогие! Увидел лечебный сайт по теме здоровья в Абхазии. Сайт получил название Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Валюта и деньги в Абхазии
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра
Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html
Валюта и деньги в Абхазии
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Съемка дроном воздуха, Абхазия, Абхазия Съемка, Абхазия Съемка дроном, воздух, Гагра
Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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