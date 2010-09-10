Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор

Сообщение abkhaziaor » 23 минуты назад

Здравствуйте дорогие! Увидел лечебный сайт по теме здоровья в Абхазии. Сайт получил название Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Валюта и деньги в Абхазии

Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
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Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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