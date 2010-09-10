Кухня абхазского народа тесно переплетается с блюдами других народов Кавказа. В Абхазии рестораны и кафе угощают как нац

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Кухня абхазского народа тесно переплетается с блюдами других народов Кавказа. В Абхазии рестораны и кафе угощают как нац

Сообщение abkhaziaor » 13 минут назад

Привет друзья:) Увидел помогающий портал по тематике отпуска на побережьи Абхазии! Портал получил название Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obzor-kurortov/ ... cunda.html

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http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
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