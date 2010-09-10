Сообщение abkhaziaor » 13 минут назад

Привет друзья:) Увидел помогающий портал по тематике отпуска на побережьи Абхазии! Портал получил название Портал Абхазии.Абхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...Обзор поездки в пещеры Нового АфонаАбхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор