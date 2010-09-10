Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутстви
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Абхазия встречает весну уже в марте, природа начинает пробуждаться, но температура еще низкая +14 градусов при отсутстви
Привет дорогие. Нашла отличный сайт на тему отпуска на побережьи Абхазии! Портал называется Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/414-plj ... gagre.html
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Россию за 15 рублей, на местные номера 5,60 рублей. А-мобайл 9 рублей в Росс...
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Сухуми, город, обзор, посетить, Абхазии, гостиница
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/414-plj ... gagre.html
На территории республики Абхазия работают два сотовых оператора Аквафон и А-Мобайл. Аквафон предлагает минуту звонка в Россию за 15 рублей, на местные номера 5,60 рублей. А-мобайл 9 рублей в Росс...
Абхазия, город, обзор, Сухум, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор города
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Сухуми, город, обзор, посетить, Абхазии, гостиница
http://abkhazia-sait.ru/video/457-video-candripsh-abhazija-vid-s-vozduha-semka.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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