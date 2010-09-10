Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 06:25

Добрый день дорогие. Нашла лечебный сайт по тематике туризма на побережьи Абхазских гор. Сайт получил название Портал Абхазии!

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http://abkhazia-sait.ru/

Активный отдых в Абхазии

Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Связь и интернет в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
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