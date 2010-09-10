Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 06:25

Добрый день дорогие. Нашла лечебный сайт по тематике туризма на побережьи Абхазских гор. Сайт получил название Портал Абхазии!Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...Связь и интернет в Абхазии