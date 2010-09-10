Вид на абхазский курортный поселок Цандрипш с высоты птичьего полета...
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Вид на абхазский курортный поселок Цандрипш с высоты птичьего полета...
Здравствуйте ребята:) Нашла помогающий сайт на тему отдыха в Абхазских гор! Портал называется Портал Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
абхазия, отдых, 2016, цены, официальный, сайт, пансионаты, частный сектор, развлечения, туры, как добраться, лето, отели, берег, пляжи, море, роща, пицунда, сухум, гагры, новый афон, карта, санатории, отели, видео, погода, климат
Советы отдыхающим в Абхазии
Видео: Белые скалы, Абхазия
Абхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... ml#comment
абхазия, отдых, 2016, цены, официальный, сайт, пансионаты, частный сектор, развлечения, туры, как добраться, лето, отели, берег, пляжи, море, роща, пицунда, сухум, гагры, новый афон, карта, санатории, отели, видео, погода, климат
Советы отдыхающим в Абхазии
Видео: Белые скалы, Абхазия
Абхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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