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Здравствуйте ребята:) Нашла помогающий сайт на тему отдыха в Абхазских гор! Портал называется Портал Абхазии!Советы отдыхающим в АбхазииВидео: Белые скалы, АбхазияАбхазия райская страна с богатой историей, самобытной культурой и сказочной природой. Каждый человек мечтает отдохнуть здесь на берегу моря в окружении семьи и друзей. Здесь можно отдохнуть с раз...