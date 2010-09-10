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Привет ребята! Отыскал отличный портал по тематике путешествий на курортах Абхазии! Сайт называют Abkhazia-sait!В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...Пляжи » Пляжи АбхазииВидео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица