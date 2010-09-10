Гагра, обзор, Абхазия, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор курорта, Взял Поехал
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Гагра, обзор, Абхазия, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор курорта, Взял Поехал
Привет ребята! Отыскал отличный портал по тематике путешествий на курортах Абхазии! Сайт называют Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/
Война в Абхазии
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Пляжи » Пляжи Абхазии
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/
Война в Абхазии
В 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...
Пляжи » Пляжи Абхазии
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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