Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, Гагра, город, скал, Абхазия, белый, Видео Абхазии, обзор

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 06:48

Здравствуйте всем. Нашла полезный справочник на тему здоровья на побережьи Абхазии. Портал называют Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/412-bel ... hazii.html

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
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