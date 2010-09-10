Прикольные новости

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Stevelow
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 13:08

Прикольные новости

Сообщение Stevelow » 58 минут назад

Здравствуйте!
Нашел прикольные интересные новости, фото и приколы за день на этом сайте: http://agentmdk.ru :
Улыбчивый пост, продлевающий жизнь
Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты? http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interes ... ysoty.html
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interes ... ponii.html
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interes ... desse.html
Прогулка по заброшенному международному аэропорту «Эллиникон» в Афинах http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/324-progulka-po-zabroshennomu-mezhdunarodnomu-aeroportu-ellinikon-v-afinah.html
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