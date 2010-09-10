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Прогулка по заброшенному международному аэропорту «Эллиникон» в Афинах

Прогулка по заброшенному международному аэропорту «Эллиникон» в Афинах http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/324-progulka-po-zabroshennomu-mezhdunarodnomu-aeroportu-ellinikon-v-afinah.html

Какой аэропорт выглядит самым красивым с высоты?

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