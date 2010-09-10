Видео: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Здравствуйте друзья. Нашла полезный справочник на тему отпуска в Абхазских гор. Сайт называется Сайт Абхазии!
http://abkhazia-sait.ru/kultura/433-rel ... hazii.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...
Мюссера, пансионат, Пансионат Мюссера, пляж, Абхазии, заповедник, Лакоба, территория
http://abkhazia-sait.ru/kultura/433-rel ... hazii.html
Если Абхазия выбрана местом для отдыха, следует знать: 1. Переход границы осуществляется как по заграничному паспорту, так и по общегражданскому РФ. 2. Расчет в Абхазии производится в рублях, но...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...
Мюссера, пансионат, Пансионат Мюссера, пляж, Абхазии, заповедник, Лакоба, территория
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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