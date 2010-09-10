белый, скал, Белые скалы, Абхазии, Абхазия, Белые скалы Абхазия, пляж
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
белый, скал, Белые скалы, Абхазии, Абхазия, Белые скалы Абхазия, пляж
Привет ребята. Нашла помогающий портал по тематике отдыха на курортах Абхазских гор! Портал получил имя Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/372- ... shary.html
Население в Абхазии
Погода и климат » Климат в Пицунде
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара двенадцать километров. Река идеально подходит для занятий спортивными сплавами...
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/372- ... shary.html
Население в Абхазии
Погода и климат » Климат в Пицунде
Видео из Абхазии: Сухум, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном Описание видео : Съемка столицы Абхазии с высоты птичьего полета. Дрон снял центральную площадь Победы, пляж, центр города и порт....
Река Юпшара является единственной дочерью озера Рица . Принадлежит к бассейну реки Бзыбь . Протяженность реки Юпшара двенадцать километров. Река идеально подходит для занятий спортивными сплавами...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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