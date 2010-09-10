Сообщение abkhaziaor » 44 минуты назад

Здравствуйте дорогие. Увидел полезный справочник на тему туризма в Абхазских гор! Сайт называют Abkhazia-sait.Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...Общая информация » Обзор курортов » Обзор курорта ГаграНаселение в Абхазии