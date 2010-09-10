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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

воздух, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, Афон, Афон Абхазия, Афон Абхазия воздуха, воздуха съемка

Сообщение abkhaziaor » 44 минуты назад

Здравствуйте дорогие. Увидел полезный справочник на тему туризма в Абхазских гор! Сайт называют Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/370- ... helju.html

Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном

Гагра предлагает туристам множество развлечений. Водные аттракционы, такие как аквапарк, катание на банане, морские прогулки на моторном катамаране. Пешие экскурсии к Новоафонской пещере, восхожд...
Общая информация » Обзор курортов » Обзор курорта Гагра
Население в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
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