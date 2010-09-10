Долгое время основой экономики Абхазии был туристический бизнес. Треть поступлений в бюджет республики происходит именно

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Долгое время основой экономики Абхазии был туристический бизнес. Треть поступлений в бюджет республики происходит именно

Сообщение abkhaziaor » 30 минут назад

Привет ребята! Нашел отличный сайт по теме путешествий на побережьи Абхазии. Сайт получил название Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Обзор курорта Цандрипш

Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...
Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...
Видео из Абхазии: Взял и поехал! 5 выпуск. Белые скалы, Абхазия Описание видео : Обзорная экскурсия по пляжу Белые скалы в Гагрском районе Абхазии. Расположился пляж Белые скалы между поселками Ц...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 0 гостей