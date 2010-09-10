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Привет ребята! Нашел отличный сайт по теме путешествий на побережьи Абхазии. Сайт получил название Сайт Абхазии!Абхазия располагается в уникальном природном уголке. Растительный мир представлен 3200 видами растений 250 видов, из которых являются лекарственными растениями. А 80 представителей растительного...Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...Видео из Абхазии: Взял и поехал! 5 выпуск. Белые скалы, Абхазия Описание видео : Обзорная экскурсия по пляжу Белые скалы в Гагрском районе Абхазии. Расположился пляж Белые скалы между поселками Ц...