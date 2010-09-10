Абхазии, война, Грузии, Война Абхазии, год, республика

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Абхазии, война, Грузии, Война Абхазии, год, республика

Сообщение abkhaziaor » 24 минуты назад

Добрый день всем:) Нашла лечебный справочник на тему путешествий в Абхазских гор. Сайт называют Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/more/427-more-v-abhazii.html

Обзор поездки в пещеры Нового Афона

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Горное озеро Рица , поистине жемчужина Абхазии . Вокруг этого чистейшего и прекрасного озера сегодня образован Рицинский национальный парк. Экскурсии на озеро проводятся постоянно. Дорога до озер...
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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
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