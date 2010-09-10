Сосновая роща в Пицунде

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Сосновая роща в Пицунде

Сообщение abkhaziaor » 16 минут назад

Привет дорогие:) Отыскал отличный портал по теме путешествий в Абхазских гор! Портал получил название Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/366- ... dopad.html

Российская военная база в Абхазии

Видео: Белые скалы, Абхазия
Цандрипш, город, экскурсия абхазскому городу, Абхазии, Абхазия, абхазский
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 0 гостей