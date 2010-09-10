Сосновая роща в Пицунде
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Сосновая роща в Пицунде
Привет дорогие:) Отыскал отличный портал по теме путешествий в Абхазских гор! Портал получил название Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/366- ... dopad.html
Российская военная база в Абхазии
Видео: Белые скалы, Абхазия
Цандрипш, город, экскурсия абхазскому городу, Абхазии, Абхазия, абхазский
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/366- ... dopad.html
Российская военная база в Абхазии
Видео: Белые скалы, Абхазия
Цандрипш, город, экскурсия абхазскому городу, Абхазии, Абхазия, абхазский
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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