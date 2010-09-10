Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица
Здравствуйте друзья. Увидел отличный сайт по теме туризма в Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.
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Видео из Абхазии: Обзор и экскурсия по абхазскому городу Цандрыпш Описание видео : Обзор и экскурсия по абхазскому городу Цандрыпш Цандрипш - небольшой курортный поселок в Абхазии, расположенный...
Российская военная база в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/video/456-video ... semka.html
рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат
озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога
Видео из Абхазии: Обзор и экскурсия по абхазскому городу Цандрыпш Описание видео : Обзор и экскурсия по абхазскому городу Цандрыпш Цандрипш - небольшой курортный поселок в Абхазии, расположенный...
Российская военная база в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/426-restorany-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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