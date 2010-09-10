Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Ущелье реки Бзыбь. Вид с воздуха. Голубое озеро, дорога на озеро Рица

Сообщение abkhaziaor » 3 минуты назад

Здравствуйте друзья. Увидел отличный сайт по теме туризма в Абхазии. Портал получил имя Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/456-video ... semka.html

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