Курортный город Гагры пользуется наибольшей популярностью среди российских туристов. Это обусловлено близостью к границе

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Курортный город Гагры пользуется наибольшей популярностью среди российских туристов. Это обусловлено близостью к границе

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 09:13

Здравствуйте друзья:) Нашла отличный сайт по теме здоровья в Абхазских гор. Сайт получил название Портал Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

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Кухня каждого народа складывается из географического положения, природных особенностей и истории, плодородия почвы и климата. Испокон веков жители Абхазии употребляли в пищу орехи, фрукты, травы,...
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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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