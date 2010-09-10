Гагра, обзор, Абхазия, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор курорта, Взял Поехал

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Гагра, обзор, Абхазия, Абхазия Обзор, Абхазия Обзор курорта, Взял Поехал

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 09:18

Добрый день дорогие! Нашел отличный справочник на тему пляжного отдыха в Абхазии. Сайт получил название Сайт Абхазии!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/459-video ... ml#comment

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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