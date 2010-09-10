Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Привет всем:) Нашла отличный портал по теме пляжного отдыха в Абхазских гор! Сайт называется Abkhazia-sait!
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&categor ... nformacija
Абхазии, день, праздник, отмечать, война, Абхазия, Видео, Видео Абхазии
Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Война в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&categor ... nformacija
Абхазии, день, праздник, отмечать, война, Абхазия, Видео, Видео Абхазии
Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Война в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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