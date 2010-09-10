Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 09:24

Привет всем:) Нашла отличный портал по теме пляжного отдыха в Абхазских гор! Сайт называется Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/?do=cat&categor ... nformacija

Абхазии, день, праздник, отмечать, война, Абхазия, Видео, Видео Абхазии

Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
Война в Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 2 гостя