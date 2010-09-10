Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 09:24

Привет всем:) Нашла отличный портал по теме пляжного отдыха в Абхазских гор! Сайт называется Abkhazia-sait!Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...Война в Абхазии