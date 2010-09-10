Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел

Сообщение abkhaziaor » Сегодня, 09:31

Добрый день дорогие:) Отыскал полезный портал по теме пляжного отдыха в Абхазии! Сайт получил имя Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... gagre.html

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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