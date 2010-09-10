Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Сухуми называют зеленой столицей Абхазии , из-за того что улицы города засажены пальмами и эвкалиптами, а также вечнозел
Добрый день дорогие:) Отыскал полезный портал по теме пляжного отдыха в Абхазии! Сайт получил имя Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... gagre.html
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазия в апреле
озеро, Рица, озеро Рица, река, Абхазии, Бзыбь, воздух
Абхазии, цена, рубль, стоить, человек, Абхазии Цены, Видео, Видео Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/4 ... gagre.html
Видео: Цандрипш, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Абхазия в апреле
озеро, Рица, озеро Рица, река, Абхазии, Бзыбь, воздух
Абхазии, цена, рубль, стоить, человек, Абхазии Цены, Видео, Видео Абхазии
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 2 гостя