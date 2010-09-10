Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...

Сообщение abkhaziaor » 58 минут назад

Добрый день друзья:) Отыскал помогающий портал по тематике туризма в Абхазии. Портал получил название Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... vodoj.html

Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта

Пляжи в Сухуми
Черноморский курорт Пицунда расположенный в Абхазии в Пицундской бухте. Климат в Пицунде классифицируют, как влажный, средиземноморский, субтропический. Круглый год температура воздуха сохраняетс...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 2 гостя