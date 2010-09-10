Сообщение abkhaziaor » 58 минут назад

Добрый день друзья:) Отыскал помогающий портал по тематике туризма в Абхазии. Портал получил название Портал Абхазии.Пляжи в СухумиЧерноморский курорт Пицунда расположенный в Абхазии в Пицундской бухте. Климат в Пицунде классифицируют, как влажный, средиземноморский, субтропический. Круглый год температура воздуха сохраняетс...Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий