Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Прекрасные кадры Нового Афона с воздуха, отснятые с помощью дрона Новоафонский монастырь и водопады...
Добрый день друзья:) Отыскал помогающий портал по тематике туризма в Абхазии. Портал получил название Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... vodoj.html
Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Пляжи в Сухуми
Черноморский курорт Пицунда расположенный в Абхазии в Пицундской бухте. Климат в Пицунде классифицируют, как влажный, средиземноморский, субтропический. Круглый год температура воздуха сохраняетс...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/video/465-video ... vodoj.html
Видео: Взял и Поехал! Гагра, Абхазия. Обзор курорта
Пляжи в Сухуми
Черноморский курорт Пицунда расположенный в Абхазии в Пицундской бухте. Климат в Пицунде классифицируют, как влажный, средиземноморский, субтропический. Круглый год температура воздуха сохраняетс...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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