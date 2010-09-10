Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном
Привет ребята! Нашел полезный сайт на тему лечения на курортах Абхазии. Сайт называется Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/video/453-video ... zduha.html
Абхазии, война, Грузии, Война Абхазии, год, республика
Связь и интернет в Абхазии
белый, воздух, скал, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
http://abkhazia-sait.ru/video/453-video ... zduha.html
Абхазии, война, Грузии, Война Абхазии, год, республика
Связь и интернет в Абхазии
белый, воздух, скал, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка
Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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