Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Видео: Новый Афон, Абхазия. Вид с воздуха, съемка дроном

Сообщение abkhaziaor » 52 минуты назад

Привет ребята! Нашел полезный сайт на тему лечения на курортах Абхазии. Сайт называется Abkhazia-sait.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/453-video ... zduha.html

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Валюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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