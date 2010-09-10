Сообщение abkhaziaor » 52 минуты назад

Привет ребята! Нашел полезный сайт на тему лечения на курортах Абхазии. Сайт называется Abkhazia-sait.Связь и интернет в Абхазиибелый, воздух, скал, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемкаВалюта Абхазской республики называется апсар , в обращении есть только монеты номиналом 10 и 50 апсаров. Стоимость одного апсара составляет 10 рублей. Но, несмотря на наличие собственной валюты в...