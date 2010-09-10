Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Видео: Взял и поехал! Цандрипш, Абхазия
Здравствуйте ребята:) Нашла отличный справочник по теме отпуска на побережьи Абхазии. Сайт получил имя Abkhazia-sait.
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/368- ... afona.html
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Цандрипш поселок городского типа расположенный в Абхазии , недалеко от границы с Россией. Добраться сюда не составит труда, так как через поселок проходят транзитом множество маршрутных автобусов...
Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/368- ... afona.html
Прогулка и обзор курортного города Гагра или Гагры в Абхазии. Вы сможете увидеть Гагру осенью, и примерно представить какова она зимой. Видео снято в 2105 году, но будет актуально и в 2016, 2017...
Цандрипш поселок городского типа расположенный в Абхазии , недалеко от границы с Россией. Добраться сюда не составит труда, так как через поселок проходят транзитом множество маршрутных автобусов...
Обзор поездки по Бзыбскому ущелью
пеликан, Абхазия, Абхазия Пеликан, Абхазия Пеликан жжот, Гагре, Гагре Абхазия
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 2 гостя