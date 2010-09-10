Курорт Пицунда помимо своего целебного воздуха, чистого моря и песчаного пляжа предлагает много других развлечений. На п

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

Курорт Пицунда помимо своего целебного воздуха, чистого моря и песчаного пляжа предлагает много других развлечений. На п

Сообщение abkhaziaor » 39 минут назад

Привет всем. Нашла полезный сайт по теме отпуска в Абхазских гор. Портал получил название Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment

Советы отдыхающим в Абхазии

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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