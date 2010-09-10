Курорт Пицунда помимо своего целебного воздуха, чистого моря и песчаного пляжа предлагает много других развлечений. На п
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Курорт Пицунда помимо своего целебного воздуха, чистого моря и песчаного пляжа предлагает много других развлечений. На п
Привет всем. Нашла полезный сайт по теме отпуска в Абхазских гор. Портал получил название Портал Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment
Советы отдыхающим в Абхазии
рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат
Обзор, экскурсия и прогулка по столице Абхазии - городу Сухум, он же Сухуми или Акуа. Мы увидим набережную Диоскуры, набережную Махаджиров, Колоннаду, театры, фонтаны, парки, Ботанический сад, об...
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/video/462-video ... ml#comment
Советы отдыхающим в Абхазии
рубль, Абхазии, связь, оператор, минута, можно, плат
Обзор, экскурсия и прогулка по столице Абхазии - городу Сухум, он же Сухуми или Акуа. Мы увидим набережную Диоскуры, набережную Махаджиров, Колоннаду, театры, фонтаны, парки, Ботанический сад, об...
Цандрипш, Абхазия, Абхазия воздуха, Абхазия воздуха съемка, воздух, воздуха съемка, воздуха съемка дроном, дроном
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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