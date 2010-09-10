Обзор курорта Пицунда
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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- Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09
Обзор курорта Пицунда
Здравствуйте друзья! Нашла лечебный портал по тематике здоровья в Абхазских гор! Портал называется Сайт Абхазии.
http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/414-plj ... gagre.html
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После завершения грузино-абхазской войны в 1993 году, Абхазия приняла решение о переходе на Российские образовательные стандарты. Но сегодня система образования в Абхазии находится на уровне сове...
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http://abkhazia-sait.ru/pljazhi/414-plj ... gagre.html
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После завершения грузино-абхазской войны в 1993 году, Абхазия приняла решение о переходе на Российские образовательные стандарты. Но сегодня система образования в Абхазии находится на уровне сове...
Абхазия, Абхазия водой, вода, Абхазии, дикий
Абхазии, экономика, республика, год, 2015, Видео, Видео Абхазии, развитие
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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