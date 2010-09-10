озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

озеро, Бзыбь, река, воздух, голубой, дорога

Сообщение abkhaziaor » 26 минут назад

Добрый день дорогие:) Нашла помогающий портал по теме лечения на курортах Абхазии. Сайт получил название Abkhazia-sait!

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/obshhaja-inform ... hazii.html

Валюта и деньги в Абхазии

Развлечения в Абхазии
Седьмая российская военная база в Абхазии создана для защиты военных интересов Российской Федерации, для обеспечения мира в Закавказье и защиты независимости абхазского государства. Она носит гор...
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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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