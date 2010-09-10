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Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

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Сообщение abkhaziaor » 19 минут назад

Добрый день ребята! Нашел помогающий портал по теме пляжного отдыха в Абхазских гор! Портал называют Портал Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/zhile/407-otel- ... oshha.html

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http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
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