российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
abkhaziaor
Гость RZN.info
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 23 июл 2017, 19:09

российский, баз, военный, Абхазии, база Абхазии, военная база, военная база Абхазии

Сообщение abkhaziaor » 13 минут назад

Добрый день всем. Нашел полезный справочник по тематике путешествий на побережьи Абхазии! Сайт получил название Сайт Абхазии.

Изображение
http://abkhazia-sait.ru/jekskursii/374- ... chnik.html

Абхазии, образование, школа, абхазский, колледж, образовательный

Сухуми расположен на берегу Черного моря и является отличным местом для того чтобы провести отпуск как одному, так и с семьёй. Субтропический влажный климат позволяет расслабиться и укрепить здор...
Вид с воздуха популярного абхазского курорта Гагра. На видео запечатлены Кавказские горы, Черное море, песчаный и галечный пляж, леса и постройки...
Обзор, экскурсия и прогулка по столице Абхазии - городу Сухум, он же Сухуми или Акуа. Мы увидим набережную Диоскуры, набережную Махаджиров, Колоннаду, театры, фонтаны, парки, Ботанический сад, об...
http://abkhazia-sait.ru/razvlechenija/425-aktivnyj-otdyh-v-abhazii.html
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: abkhaziaor и 2 гостя