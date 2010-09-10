Сообщение abkhaziaor » 8 минут назад

Добрый день ребята! Нашла лечебный портал по тематике пляжного отдыха на побережьи Абхазии. Портал получил название Сайт Абхазии.[img]http://www.tppra.org/sites/default/files/styles/flexslider_full/public/news/torgpredstvorf.jpg?itok\x3dPeZLdDoH\x26slideshow\x3dtrue\x26slideshowAuto\x3dfalse\x26slideshowSpeed\x3d4000\x26speed\x3d350\x26transition\x3delastic[/img]Связь и интернет в АбхазииВ 1992 году между руководством Абхазии и Грузии возникли разногласия по поводу территориального деления и статуса республики. Грузия настаивала на том, что Абхазия должна быть в составе Грузии, а...Абхазская инфраструктура с каждым годом развивается, повышается сервис, улучшаются пляжи . Для тех туристов кто выбирает для проживания пансионаты , открывается выбор. Можно подобрать пансионат с...